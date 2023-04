TV : OL - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le choc ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

L'OL et l'OM s'affrontent ce dimanche soir dans un match qui sera aussi important pour l'équipe de Laurent Blanc que pour celle d'Igor Tudor. Une rencontre qui risque de battre un record d'audience sur les différents canaux de diffusion : TV, application, streaming.

Quelle heure pour OL – OM ?

Alors que la fin de saison approche, ce OL - OM est l’un des derniers chocs que l’exercice 2022-2023 va proposer aux fans du football français. Cette rencontre entre deux des meilleurs ennemis de la L1 se jouera ce dimanche 23 avril à 20h45 au Groupama Stadium. Cette partie sera arbitrée par Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre OL – OM ?

Comme tous les grands matchs de la saison de L1, ce choc entre Lyon et Marseille sera bien entendu diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Les commentaires seront assurés par Smail Bouabdellah et Jérôme Alonzo, David Astorga sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol et son consultant vedette Thierry Henry.

Les compos probables de OL – OM :

Revenu dans la course à l’Europe grâce à une deuxième partie de saison canon, l’OL peut encore rêver de la cinquième place, située cinq longueurs devant. Mais pour cela, Lyon va devoir battre Marseille devant son public pour marquer le coup et suivre ses concurrents. Une mission que Laurent Blanc tentera de réussir avec un groupe avec Gusto et Sarr, mais sand Kumbedi.

🚨 Voici le groupe de 21 joueurs retenus par Laurent Blanc pour le match #OLOM ce dimanche à 20h45 🔴🔵 pic.twitter.com/CIQ5tU7Rwd — Olympique Lyonnais (@OL) April 22, 2023

La compo probable de l’OL : Lopes - Diomandé, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Lepenant, Tolisso, Caqueret - Cherki - Barcola, Lacazette.

De nouveau dauphin du PSG après sa victoire contre Troyes dimanche dernier combinée à la défaite de Lens à Paris, l’OM ne veut plus lâcher son dû. Mais pour cela, Marseille va devoir faire un bon résultat contre Lyon, comme à l’aller (1-0 au Vélodrome), pour conserver sa deuxième place et ainsi éteindre les derniers espoirs européens de l’OL. Un objectif qu’Igor Tudor pourra remplir avec une belle équipe, sans Tavares ni Payet.



👥 𝙇𝙚 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙤𝙡𝙮𝙢𝙥𝙞𝙚𝙣 pour le match de ce soir ! 👇#OLOM ⏳ pic.twitter.com/11GpC84OVL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 23, 2023

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Mbemba, Gigot, Balerdi - Clauss, Rongier, Veretout, Kolasinac - Under, Alexis Sanchez, Malinovskyi.

Les déclas d'avant-match :

Laurent Blanc, entraîneur de l'OL : « On peut s'attendre à un super match contre une très bonne équipe. Ce sera difficile. Il faudra être prêts à jouer et à souffrir car on souffre toujours contre Marseille. C'est l'une des meilleures formations françaises pour moi. Elle se déforme constamment, donc ça peut amener des choses négatives, mais c'est beau à voir. Leur jeu demande beaucoup d'implication, c'est un foot total. Quand on est moins bien physiquement, c'est plus difficile à contrer ».



Igor Tudor, entraîneur de l'OM : « C'est un match important de par l'histoire de deux clubs, mais aussi de par le moment de la saison. La motivation est là, je n'ai pas besoin d'en rajouter. C'est une affiche de prestige. Lyon est une équipe qui a beaucoup de qualités individuelles, on attendait d'ailleurs plus d'eux cette saison car ils ont des joueurs très forts. Lyon a des points forts, mais aussi des points faibles. La différence se fera sur l'équipe qui jouera le mieux, qui aura le plus de motivation et d'inspiration. La rivalité Lyon-OM ? Je l'ai senti cette semaine en parlant avec les joueurs. J'aime ce genre de rivalité, ça permet d'augmenter la motivation. Mais il faut bien l'utiliser et maintenir l'attention sur le jeu et sur ce qu'on veut faire. Mais c'est intéressant ».