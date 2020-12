TV : Mediapro refuse de payer, les joueurs effrayés !

Dans : Ligue 1.

Samedi, Mediapro a ignoré son versement du mois de décembre. Le groupe sino-espagnol, principal diffuseur de la Ligue 1, doit désormais près de 350 ME à la LFP.

De toute évidence, ce conflit va connaître une évolution majeure dans les prochaines semaines, et il semble de plus en plus probable que Mediapro soit purement et simplement éjecté du paysage footballistique français. Canal + et BeInSports sont d’ores et déjà prêts à prendre le relai, contre une somme moins importante que celle promise par Mediapro. Mais le diffuseur historique du championnat de France et la chaîne d’origine qatarie sont des bons payeurs, et c’est tout ce qui compte en ces temps de crise. Car cette situation extrêmement floue autour de Mediapro n’effraie pas seulement les présidents de clubs de L1. A en croire Philippe Piat, président de l’UNFP, les joueurs de Ligue 1 commencent doucement à paniquer.

« Quand on a eu des soucis lors de la dernière saison, il y avait déjà eu des inquiétudes. Mais au fur et à mesure que le temps passait, on avait des solutions qui étaient mises en place, rappelle Piat. D’abord un accord sur la baisse des salaires des joueurs. Puis par un prêt garanti par l’état (PGE) à la Ligue pour redistribuer aux clubs. Et il y avait eu aussi les déclarations un peu pompeuses de Mediapro, qui laissaient entendre que le groupe pouvait reprendre les droits si Canal+ et Bein Sports jetaient l’éponge. Cela avait rassuré ceux qui voulaient l’être. Aujourd’hui, la situation a empiré, ça devient inquiétant pour les joueurs mais aussi le système, les clubs et ceux qui gravitent autour du football professionnel (…) On peut imaginer que le problème (ndlr : des salaires) arrive rapidement. Je ne parle pas que des joueurs bien-payés… Ils ont une famille, des emprunts, des remboursements, un train de vie… Cela va très rapidement arriver si un accord n’est pas trouvé. L’objectif n’est pas de remonter les joueurs, ni de mettre de l’huile sur le feu. En ce moment, on compte les points et nous sommes prêts pour trouver des formules. Souvent, la variable est de baisser les salaires mais ce n’est pas une fin en soi » a commenté sur RMC Philippe Piat, pour qui la situation doit vite se régler afin que les joueurs gagnent en sérénité en cette saison très agitée…