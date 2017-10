TV : Les incroyables chiffres d'OM-PSG sur Canal+ !

Dans : Ligue 1, OM, PSG.

Ce lundi matin, on a le sourire du côté de Canal+. Car le très disputé OM-PSG de dimanche soir a permis à la chaîne cryptée de réussir des performances énormes en matière d'audience. Dans un communiqué, Canal+ a détaillé cette soirée phénoménale.

« Hier soir, 2,574 millions téléspectateurs (France Entière) ont suivi le Classico OM / PSG sur CANAL+. Une performance d'exception pour un match qui enregistre un pic à 3,3 millions de téléspectateurs à 21h06. Il s’agit de la meilleure performance pour un match de Ligue 1 depuis avril 2015. Le match a réalisé une part d’audience de 41,5 % sur les abonnés. En parallèle, jusqu’à 800 000 utilisateurs ont suivi le LIVE sur Mycanal En amont du choc, le Canal Football Club est au plus haut avec 1,765 million téléspectateurs devant l'émission présentée par Hervé Mathoux. Enfin, J+1 qui propose un retour sur un ton décalé de la journée du week-end de Ligue 1, bat son record historique en réunissant 307 000 téléspectateurs (France entière) entre 23h26 et 00h26 », précise Canal+, qui avait annoncé ces dernières semaines que depuis cet été le foot retrouvait un second souffle en matière d'audience.