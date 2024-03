Toute la Ligue 1 pour 14,99 euros par mois, c’est le rêve

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Les accords en coulisses tombent pour préparer le terrain pour la diffusion de la Ligue 1 en vue de la saison prochaine. DAZN a signé un deal intéressant par le biais de Canal+ sur un grand opérateur français.

La bataille pour les droits télé de la Ligue 1 est toujours en cours, et pour le moment, quelques tendances se dégagent sans vraiment permettre d’y voir clair. Il est toutefois évident que toute la France, de Vincent Labrune à Emmanuel Macron supplie BeIN Sports et donc le Qatar, d’investir lourdement pour limiter la casse liée au départ de Canal+, qui n’entend plus mettre un sou directement dans les retransmissions des matchs. En revanche, le groupe de Vincent Bolloré apprécie toujours autant le football français pour sa capacité à générer des abonnements, et a ainsi encore signé un nouvel accord pour se placer en vue de la saison prochaine.

Une très bonne affaire en cas de rachat total de DAZN ?

C’est ainsi que les abonnés de Free ont vu l’offre sportive être renforcée avec un nouveau contrat de distribution qui rajoute les chaines DAZN et Canal+Ligue 1 dans un pack disponible à 14,99 euros par mois. Une nouveauté qui permet de suivre donc jusqu’à la fin de la saison les deux matchs que diffuse Canal+ le samedi à 21h00 et le dimanche à 17h00. Mais surtout la perspective d’avoir des ou la totalité des matchs du championnat de France la saison prochaine si jamais DAZN parvenait à récupérer l’ensemble des droits, comme la plateforme britannique l’espère. Les chances sont minces sachant que l’offre du « Netflix du sport » est considérée comme basse, mais si jamais la tirelire ne se débloquait pas avec BeIN Sports, la proposition de DAZN pourrait aussi faire mouche.

De son côté, DAZN propose des matchs de football féminin et de National, et quelques matchs de Ligue 1 en co-diffusion avec Canal+. Avec cet accord, Free peut ainsi proposer la Ligue 1 sur ses plateformes en vue de la saison prochaine si jamais la société britannique raflait tout. Il reste à savoir si le prix de l’abonnement, assez proche de celui d’Amazon Prime Pass Ligue 1 pour le moment, restera identique, ce qui ramènerait le tarif des matchs de notre championnat à un prix beaucoup plus abordable. Et surtout un seul abonnement.