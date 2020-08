TV : Les Français l’adorent, il quitte BeInSport et rejoint Téléfoot

Dans : Ligue 1.

A la fin du mois d’août, les Français vont découvrir la nouvelle chaîne Téléfoot, du groupe Mediapro, détenteur de 80 % des droits de la L1 et de L2 en 2020-2021.

Ces dernières semaines, plusieurs informations importantes ont été livrées aux fans de foot au sujet de la nouvelle chaîne du football français. On sait par exemple que Téléfoot a conclu un accord de distribution avec SFR, et proposera par ailleurs une offre en partenariat avec Netflix pour 30 euros par mois sur ses plateformes OTT. De plus, la chaîne a d’ores et déjà levé le doute sur l’identité de plusieurs de ses nouveaux journalistes. Anne-Laure Bonnet et Smaïl Bouabdellah a rejoint la chaîne, tandis que Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu commenteront les meilleures affiches.

Via son compte Twitter, un autre commentateur a fait savoir qu’il rejoignait Téléfoot. Et cela fera plaisir aux fans de Ligue 1 puisqu’il s’agit de Julien Brun, troisième commentateur préféré des amateurs de football selon un sondage réalisé par France Football il y a quelques mois. « Nouvelle aventure à venir. Merci à BeInSports et ses équipes pour ces belles et riches années. RDV très vite pour un super défi professionnel et humain avec La Chaîne Téléfoot ! » a publié le journaliste, qui avait pour habitude de commenter les matchs du dimanche après-midi sur BeInSports au côté de Patrice Ferri. Reste maintenant à voir avec quel consultant le journaliste formera son nouveau duo sur l’antenne de Téléfoot, dont le lancement officiel est prévu mi-août, une semaine avant le top départ de la Ligue 1.