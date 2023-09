TV ‍: La Ligue 1 vendue un milliard, le plan secret de la LFP

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, la Ligue de Football Professionnel a ouvert l’appel d’offres des droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029.

Vincent Labrune et les dirigeants de la LFP espèrent que le milliard d’euros sera atteint en prenant en compte les droits TV nationaux et internationaux. L’objectif affiché par le président de la Ligue de Football Professionnel est clair et cela même si Canal + s’est officiellement retiré de la course. La position de la LFP reste difficile à tenir car à priori, on ne voit pas comment le milliard peut être atteint sans un acteur majeur et historique tel que Canal.

Etienne Moatti dévoile le plan de la LFP

Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, Etienne Moatti, spécialiste sur la question des droits TV, a confié que la LFP se préparait à tous les scénarios, y compris celui dans lequel aucun diffuseur n’offre la somme espérée. Si tel est le cas, alors la LFP n’abandonnera pas aussi facilement son objectif et se réserve le droit de négocier de gré à gré avec les différents acteurs intéressants. Via cette méthode, Vincent Labrune et ses collaborateurs pensent être en mesure de récupérer la somme espérée, soit près d’un milliard d’euros. Un pari risqué mais aux yeux de la LFP, c’est uniquement en affichant un objectif élevé qu’il sera possible d’atteindre une telle somme.

Canal + : Aulas prédit un revirement stupéfiant https://t.co/QOeMrHAUun — Foot01.com (@Foot01_com) September 26, 2023

« L’objectif de la LFP c’est d’avoir environ 800 millions d’euros pour les droits nationaux et 200 millions d’euros pour les droits internationaux, ce que l’on vend aux télés étrangères. La Ligue en a besoin, les clubs en ont besoin pour vivre et se mettre au niveau des autres championnats européens. Les cartes sont sur la table, c’est-à-dire que si les diffuseurs veulent mettre ce qui est attendu, les droits TV seront attribués, mais la partie ne sera pas finie si le montant n’est pas atteint car il y aura des négociations entre les uns et les autres pour arriver à un montant le plus important possible. Mais la situation de la LFP est quand même compliquée » estime le journaliste de L'Equipe, pour qui la Ligue de Football Professionnel a bien l’intention de récupérer la somme espérée pour les droits TV de la Ligue 1 sur la période 2024-2029.