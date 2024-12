TV ‍: DAZN fait plier Google concernant le piratage

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ce vendredi, le tribunal judiciaire de Paris a rendu son verdict concernant la position de Google vis-à-vis du streaming illégal. Le géant américain est désormais obligé de bloquer les sites pirates, faisant notamment le bonheur de DAZN.

DAZN souffre depuis son arrivée sur le marché français. Si sa tarification explique son manque d'abonnés, la plateforme britannique est surtout la dernière victime du piratage. Cette pratique illégale se développe année après année en France via les sites pirates, l'IPTV et certains réseaux sociaux. Néanmoins, DAZN bénéficie de l'aide de la justice française dans son combat. Le Netflix du Sport comme on le surnomme a attaqué Google, estimant que le géant américain ne bloquait pas assez les sites pirates. Ce vendredi, le tribunal judiciaire de Paris a tranché en faveur de DAZN et a ordonné à Google ainsi qu'à Cloudflare d'empêcher l'accès à 27 sites internet illégaux.

📺 Afin de lutter contre le piratage, la justice a demandé à Google de bloquer les sites de streaming diffusant illégalement les matchs de Ligue 1. Une victoire DAZN, le principal diffuseur du championnat de France.https://t.co/39FRSDUJIO — RMC Sport (@RMCsport) December 6, 2024

« Le tribunal ordonne par conséquent dans les trois jours à Google et Cloudflare, société américaine fournissant des services à des sites, de mettre en œuvre [...] toutes mesures propres à empêcher, jusqu'à la date du dernier match de la compétition l'accès aux sites internet identifiés et à des sites éventuellement non encore identifiés, à partir du territoire français », a indiqué le tribunal. Une décision saluée par DAZN qui l'a qualifiée « d'importante et de courageuse ». Peut-être la première étape du vrai départ de la plateforme britannique dans l'Hexagone.