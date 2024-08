17 ans après, la Ligue 1 revient dans Téléfoot

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Les supporters des clubs de Ligue 1 pourront à nouveau aller sur TF1 pour voir les buts de leur équipe. La première chaîne a annoncé ce mercredi soir l'acquisition des droits du magazine du dimanche matin pour la Ligue 1. TF1 proposera dès dimanche prochain les buts des 4 matchs du week-end déjà joués, soient ceux du vendredi et du samedi. En outre, elle bénéficiera d'un meilleur accès aux clubs pour des reportages en immersion et des interviews. Si TF1 proposait des images de L1 ces derniers mois au nom du droit à l'information, l'acquisition officielle des images de la Ligue 1 pour elle est une première depuis 2007. Ce lot avait ensuite été détenu par France 2 (France 2 Foot), beIN Sports via Dimanche Ligue 1 le Mag ou plus récemment par Mediapro sur Téléfoot La Chaîne.