TV : La grosse annonce, Téléfoot va broyer le Canal Football Club

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Grâce à un accord avec Amazon, TF1 a récupéré les droits de la Ligue 1 pour son émission du dimanche matin « Téléfoot ».

Un changement énorme pour l’émission présentée tous les dimanches entre 11 heures et midi par Grégoire Margotton. Et si cela ne ressent pas encore directement dans les audiences, qui sont globalement bonnes depuis le début de la saison, il est clair que Téléfoot va continuer de gagner des téléspectateurs grâce à ce changement notable. A l’heure où le Canal Football Club patine le dimanche soir avec son émission sans Ligue 1, le fossé avec Téléfoot va se creuser de manière de plus en plus importante. C’est tout du moins la prédiction du présentateur de l’émission Grégoire Margotton qui s’est confié sur ce sujet dans une interview accordée à L’Equipe.

Grégoire Margotton : « "Téléfoot" va encore évoluer »

Si son emploi du temps actuel se nourrit du handball (Mondial féminin en ce moment et Euro masculin le mois prochain), le présentateur de « Téléfoot » se réjouit du retour des images de Ligue 1 https://t.co/XwRRCcRJWx pic.twitter.com/LHQuatcDnQ — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 17, 2021

« J'avais l'habitude de faire sans les images de la Ligue 1 depuis trois ans et demi. A TF1, ils travaillaient sans images depuis quatorze ans... Désormais, on n'est plus obligés de tourner autour du match, on voit enfin du foot (…) Au-delà des résumés du week-end, si on souhaite, par exemple, proposer un grand format sur Dimitri Payet, on ne se prend plus la tête pour les images. On peut prendre trois minutes de L1, des gros plans, des ralentis » explique Grégoire Margotton, pour qui l’accord avec Amazon permettant de diffuser des images de la Ligue 1 change la vie de la rédaction de Téléfoot. Le présentateur a ensuite comparé les audiences et le contenu proposés par Téléfoot avec certaines émissions privées d'images de la L1 comme le Canal Football Club.

Téléfoot a un avantage XXL sur le CFC

« Une base de fidèles reste toujours là, même lors des mauvais dimanches. Et, quand il y a moins de concurrence et une actualité de la veille, on ressent un petit effet. Cela ne se traduit pas forcément en nombre de téléspectateurs mais en parts de marché. Les gens n'ont pas encore complètement réalisé qu'on pouvait regarder les images de Ligue 1 dans Téléfoot. On verra dans quelques mois. C'est un petit plus pour nous et un gros moins pour d'autres (le Canal Football Club, en clair, ne peut plus proposer de résumés), c'est mécanique » estime l’ancien commentateur de la Ligue 1 sur Canal + ainsi que sur Mediapro. Reste maintenant à voir si cela se confirmera dans les semaines à venir au niveau des audiences…