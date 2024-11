TV ‍: En attendant Canal+, BeIN Sports paye 15 ME

Dans : Ligue 1.

En France, la question des droits tv reste un sujet sensible. Si beaucoup s'inquiétaient du comportement de beiN Sports, le média a finalement réglé sa deuxième tranche.

Il y a quelques mois, après des négociations interminables, DAZN et beiN Sports avaient récupéré les droits de la Ligue 1. Le premier média cité reste encore loin de faire l'unanimité, notamment au vu des offres proposées. Concernant beiN Sports, l'inquiétude réside carrément dans le fait que le média qatari n'avait pas réglé toutes ses dettes à la Ligue de Football Professionnel. beiN Sports, pas satisfait des détails de l'accord, voulait notamment renégocier le contrat. Afin de mettre la pression sur la LFP, le groupe prenait son temps pour verser les différentes tranches.

beiN Sports passe à la caisse

Mais après un premier versement réalisé le 25 octobre, beiN Sports vient de procéder au payement d’une seconde tranche si l'on en croit les informations de L’Equipe. Un versement de 15,7 millions d’euros qui arrive avec un mois de retard mais qui rassure la LFP. Malgré tout, le bras de fer ne semble pas totalement terminé. Pour rappel, certains clubs de l'élite, comme l'OL, contestent toujours l'accord qui a été trouvé entre beiN Sports et la Ligue, et qui comprend de la publicité pour le Qatar, notamment dans les stades de Ligue 1. En tout cas, ce règlement aura le mérite de faire souffler un peu tout le monde. beiN Sports diffusera jusqu'en 2029 une affiche de Ligue 1, acquise pour 98,5 millions d'euros par an (78,5 millions d'euros de droits + 20 millions de sponsoring). A noter que, toujours d'après L'Equipe, le média souhaite ardemment gagner le droit de co-diffuser son match avec une autre chaine payante, dans le but de diminuer sa redevance ou alors de « rendre service à son partenaire Canal+ ».