TV ‍: Elle fait un rêve pour DAZN, c'est un sujet tabou en Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Après des débuts difficiles, DAZN espère inverser la tendance avec le calme revenu à la Ligue et un nouveau tarif plus attractif. Sur les matchs, la plateforme britannique a aussi des idées pour secouer la Ligue 1.

Nouveau détenteur des droits de la Ligue 1 dans sa quasi-totalité, DAZN a connu un début d’antenne avec un taux de défiance jamais vu jusqu’à présent dans le football français. Les téléspectateurs ont clairement boycotté la chaine, qui a du revoir ses tarifs à la baisse pour essayer d’éviter le fiasco de ce début de saison. Même les acteurs du football ont craché sur la plateforme britannique, à l’image de la dernière sortie de Pierre Sage ou d’Antoine Kombaouré, qui ne comprennent pas comment la Ligue a pu snober Canal+ et signer un accord à un montant réduit pour un produit de moins bonne qualité.

DAZN rêve d'avoir accès aux vestiaires

Il n’empêche, l’appel d’offres est terminé, Vincent Labrune a été réélu président de la LFP, et il va bien falloir faire avec. La Ligue 1 doit désormais mieux vendre son produit et l’entente avec DAZN doit permettre de remettre le football au centre de la carte, pour donner envie de suivre cette saison 2024-2025 et les suivantes.

Nouvelle recrue de DAZN, Ambre Godillon était auparavant sur PSG TV, plus dans la communication que le journaliste. De retour au micro pour le nouveau diffuseur des droits, elle assure que tout le monde marche désormais main dans la main pour relancer la machine. « Ils ont joué le jeu très vite pour faire sauter les barrières. On se faufile dans le couloir des joueurs, on se balade sur le terrain à l'échauffement. Le vestiaire, c'est à voir, je comprends qu'il y ait des lieux sacrés... Mais j'aimerais bien aller dans les virages, je rêve de pouvoir faire tous les kops de France », a livré la journaliste qui espère bientôt avoir accès aux vestiaires des joueurs de Ligue 1, un lieu encore jugé sacré et que Canal+ a pu parfois connaitre sous certaines conditions, plus facilement les soirs de victoires que de défaites.