TV ‍: DAZN pique une nouvelle star de Canal+

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La Ligue 1 va reprendre et DAZN voit clairement sa couverture au rabais être pointée du doigt. Chez les commentateurs, la plate-forme britannique tente toutefois un coup osé.

A quelques jours de la reprise de la Ligue 1, les informations qui sortent sur les retransmissions des matchs du championnat de France par DAZN n’inspirent vraiment rien de bon. Malgré un tarif très élevé, et des promesses sur la qualité du produit proposé, la vérité éclate. Il n’y aura pas de multiplex du dimanche après-midi pour les trois matchs de 15h, plusieurs matchs n’auront pas de commentateurs sur place, et donc pas de consultants non plus. Une version réduite de la couverture du championnat de France qui tranche avec ce qui a toujours été mis en place, avec des équipes sur les terrains et non dans une cabine à Paris pour commenter tout ce qu’il peut se passer dans une rencontre de Ligue 1.

Une recrue surprise au micro de DAZN

Droits TV : DAZN supprime deux rendez-vous mythique de Ligue 1 https://t.co/u8NfWQgAr7 — Foot01.com (@Foot01_com) August 12, 2024

Une vraie claque pour les fans de football, et une mauvaise publicité pour DAZN. Le média britannique peaufine toutefois ses équipes en conséquence, et cela va forcément laisser des journalistes et des consultants sur le carreau. Mais selon Le Parisien, parmi les commentateurs appelés à intervenir sur les matchs, il y aura un nouveau. Ce dernier sera issu du programme de Canal+ « Au Micro » du printemps dernier, qui a proposé une sorte de « Star Academy » des commentateurs pour savoir qui gagnerait une place sur la chaine cryptée. DAZN aurait décidé d’aller chercher l’un des concurrents de cette émission pour compléter ses équipes, sans dévoiler le nom de ce nouveau venu. Une décision audacieuse mais qui ne va certainement pas aider à inverser la tendance, alors que la couverture des matchs reste tout de même la priorité.

Et la Ligue, qui a signé l’accord commercial avec DAZN, ne peut visiblement pas faire grand chose si ce n’est constater que le produit Ligue 1 ne sera clairement pas mis en avant sur la plate-forme spécialisée.