TV ‍: DAZN peut faire couler la Ligue 1

Malgré les efforts des dernières semaines, que ce soit avec de nouveaux programmes mais également avec des promotions, DAZN est encore loin d’atteindre son objectif d’abonnés.

La plateforme anglaise, qui diffuse huit matchs de Ligue 1 chaque week-end, n’a même pas atteint la barre des 500.000 abonnés selon plusieurs sources. Un terrible bilan pour DAZN, dont l’objectif était de réunir 1,5 million d’abonnés à l’issue de la première saison. Assurément, ce chiffre ne sera pas atteint et pour les dirigeants de la plateforme, c’est un énorme coup dur. Mécontent de son démarrage, DAZN a écrit à la Ligue de Football Professionnel avec la ferme intention de renégocier à la baisse le contrat à 400 millions d’euros par an signé l’été dernier.

TV : Le nombre d’abonnés à DAZN révélé, c’est la stupéfaction https://t.co/KY4VrRt71d — Foot01.com (@Foot01_com) January 21, 2025

La LFP ne l’entend évidemment pas de cette oreille mais reste sous la menace d’un départ de son diffuseur puisqu’une clause de sortie a été négociée et peut être activée en décembre prochain. Dans le cas où DAZN viendrait à jeter l’éponge, la Ligue 1 se trouverait alors dans une situation de crise totale selon Romain Molina, qui a évoqué ce scénario sur sa chaîne YouTube. « DAZN n’a même pas dépassé le demi-million d’abonnés, ils sont très loin de leur objectif. En plus, il y a une clause en décembre de cette année pour quitter potentiellement ce deal. Mais si DAZN quitte la Ligue 1 en plein milieu de la saison, tu fais comment ? » s'interroge le journaliste avant de poursuivre.

DAZN peut plomber la Ligue 1 en décembre 2025

« Les clubs sont déjà à la ramasse, avec des revenus qui ne sont même pas à la moitié de ce qu’ils gagnaient la saison dernière. Ils sont déjà en déficit. Mais la saison prochaine, il y aura encore plus d’incertitude. Si DAZN se barre et dit ‘je ne paie plus’, on fait quoi ? La LFP va créer une chaîne mais au début, cette chaîne te rapportera zéro ! Tu fais comment ? Cet été, ce qui arrive est préoccupant, mais imaginez l’année prochaine. Les présidents de clubs disent qu’on ne pouvait pas faire mieux que ce que Vincent Labrune a fait. C’est vrai que son bilan est super » a commenté Romain Molina, critiquant très largement le travail réalisé par le président de la LFP l’été dernier au moment de la négociations des droits TV pour la période 2024-2029. Reste maintenant à voir si DAZN, qui espère capitaliser sur ses promotions et la création de plusieurs contenus (multiplex, magazine du dimanche soir) parviendra à booster subitement son nombre d’abonnés, ce qui pourrait lui donner envie de poursuivre l’aventure au-delà de décembre 2025.