OL-OM : Payet reçoit une bouteille en pleine tête, l'Olympico définitivement arrêté !

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Annoncé comme chaud bouillant, l'Olympico entre l'OL et l'OM a très mal débuté ce dimanche soir. Puisque dès le début, le match a été interrompu par l'arbitre... Et après plus d'une heure d'arrêt, la rencontre ne va finalement pas reprendre.



À la quatrième minute de jeu, Dimitri Payet a reçu une bouteille d'eau en pleine tête en provenance d'une tribune lyonnaise, au moment où il s'apprêtait à tirer un corner. Touché, le meneur de jeu marseillais est resté au sol pendant un long moment avant d'être raccompagné par les médecins sous les chants insultants de certains supporters de l'OL.

Ce nouvel incident dans les tribunes de L1 provoque en tout cas un tollé général sur les réseaux sociaux...

Que l’OM arrête tt de suite ! Match perdu pour l’OL … lamentable tellement dégouté … qu’on chope le connard immédiatement — Daniel Riolo (@DanielRiolo) November 21, 2021

Allez hop match perdu 3/0 ça suffit les conneries — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 21, 2021

Quelle bande de demeurés. Un abruti qui empêche la fête pour 60.000 personnes. Y’a même pas de mot, le match ne doit pas reprendre. — hugo (@hugoguillemet) November 21, 2021

Sur l'antenne de Prime Vidéo, Thierry Henry n'a pas hésité à pointer du doigt le fauteur de trouble, qui a été arrêté par les stadiers. « C'est trop, tu viens voir un match, tout est beau, en mode jeu de lumières, on est là pour que le championnat français puisse se battre avec les autres championnats... Et encore une fois, voilà. Ce qui est dommageable, c'est que ça aura des retombées. En Angleterre, par exemple, ça va se voir. Un match interrompu par des imbéciles. On a des stars, ça joue, ça met des buts, et... C'est dommage parce que ça met une tâche sur notre beau championnat. Il y a eu un imbécile qui a jeté une bouteille sur Dimitri Payet. Il prend une bouteille, il sort et en plus il se fait insulter ? J'ai pas compris là », a lancé le consultant d'Amazon, pour qui la L1 va perdre beaucoup de crédit après cette soirée, surtout que le match ne va pas reprendre après ces incidents.

En effet, après une longue réunion de crise, lors de laquelle les Marseillais ne voulaient pas reprendre le match, Ruddy Buquet a décidé d'arrêter définitivement la rencontre. Tout devrait désormais être jugé par la commission de discipline qui va se réunir de manière urgente ce lundi.