TV ‍: DAZN est révolté par cette accusation

Le piratage via le streaming et les IPTV a explosé en ce début de saison et selon certains observateurs, les tarifs de DAZN n’y sont pas pour rien. Une accusation qui révolte le patron du diffuseur de la Ligue 1.

Nouveau diffuseur principal de la Ligue 1 depuis le début de la saison, DAZN a fait l’objet de vives critiques ces derniers jours. En cause, le tarif de l’abonnement pour suivre la Ligue 1, fixé à 39 euros par mois sans engagement ou 29 euros par mois avec engagement. Les dirigeants de la plateforme britannique ont visiblement entendu le mécontentement des consommateurs en proposant une offre durant le mois de septembre pour bénéficier de la chaîne à 19 euros par mois avec engagement. Cela a évidemment pour but de faire gonfler le nombre d’abonnés de la chaîne, confronté depuis le début de la saison à la concurrence illégale du piratage via le streaming ou l’IPTV.

DAZN encourage le piratage, la terrible accusation

Dans une interview accordée à France Info, le patron de DAZN, Brice Daumin, a répondu aux accusations selon lesquelles le nouveau diffuseur de la Ligue 1 a encouragé le développement du piratage à grande échelle. « Le piratage, c'est avant tout du vol. Le piratage, c'est illégal. Au-delà de l'écosystème mis à mal, c'est de l'argent qui part auprès d'organisations criminelles, mafieuses. Le prix et le piratage n'ont rien à voir. On nous dit que DAZN a encouragé le piratage. Mais c'est comme dire à une marque de luxe qu'elle encourage la contrefaçon de ses propres sacs. Quand on a vu ce qui s'est passé dans les médias ces derniers temps, c'est une promotion du piratage a été faite. Quand on parle de Telegram comme une alternative à DAZN, c'est faux, c'est inadmissible » a regretté le directeur général de la plateforme, qui souhaite que tout le monde soit engagé à 100% dans la lutte face au piratage.

Un discours qui fait écho à celui de Vincent Labrune, qui n’a pas manqué de rappeler le jour de sa réélection à la présidence de la LFP que le piratage était sa priorité. Les efforts collectifs commencent doucement à payer puisque mercredi, on apprenait que plus de 600 services IPTV avaient été bloqués. Une première victoire pour DAZN et pour les autres diffuseurs tels que BeIn Sports ou Canal +, à condition que cela se poursuive dans le temps. Du côté des consommateurs et des abonnements, on saura sans doute dans les semaines et les mois à venir si les efforts de DAZN avec une nouvelle offre tarifaire porteront leurs fruits et permettront de gonfler le nombre d’abonnés ou pas.