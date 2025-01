TV ‍: DAZN claque la porte, BeIN Sports s’inquiète

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

DAZN aura beaucoup de mal à remplir la condition lui assurant de continuer à diffuser la Ligue 1 après décembre 2025. Cela concerne aussi BeIN Sports, victime collatérale de cette situation.

Les deux détenteurs des droits TV de la Ligue 1 sont liés. Dans le contrat signé par DAZN pour diffuser le championnat de France depuis l’été 2024, figure en effet une clause qui autorise la plateforme britannique à négocier sa sortie dès le mois de décembre 2025 si le chiffre de 1,5 million d’abonnés n’est pas atteint à ce moment là, un an et demi après l’entrée en vigueur du contrat. Avec un chiffre annoncé de 500.000 abonnés, le « Netflix du Sport » peut préparer les cartons, et ce malgré des offres promotionnelles et du contenu amélioré depuis les débuts. Spécialiste des médias pour RMC, Arthur Perrot précise selon ses sources que DAZN ne croit déjà plus en un net regain d’abonnés. Des études ont démontré que la chaine sportive avait déjà attiré 90 % des abonnés potentiels, et qu’une montée en flèche des nouveaux venus n’est pas envisagée. Néanmoins, malgré quelques fuites, les chiffres officiels de DAZN en France n’ont toujours pas été révélés, et ils pourraient quand même avoir passé la barre des 500.000 abonnés avec les récentes offres.

BeIN Sports s'interroge

📅 | Vos programmes du week-end en Ligue 1 McDonald’s et Betclic ÉLITE ! 🍿🔜 pic.twitter.com/zEgVK1fPqK — DAZN France (@DAZN_FR) January 23, 2025

Pas de quoi faire tenir le contrat sur la durée, alors qu’il se murmure que la plateforme britannique veut revoir le prix de ses versements à la baisse, pour renier sur le contrat à 400 millions d’euros. Une situation qui inquiète aussi BeIN Sports, dont le contrat est lié à celui de DAZN. Si cette dernière se retire, alors le média qatari perdra les droits de son match de Ligue 1 par week-end. De quoi inquiéter les deux diffuseurs donc, surtout que la solution d’une chaine interne à la LFP est toujours envisagée, mais ne présente aucune garantie de revenus. Cela alors que tout le monde se pose la question de la rentabilité du football français pour les diffuseurs, sachant qu’une étude menée par France Info révèle que le piratage coûte 200 millions d’euros par an au football français. Un beau marasme en perspective, même si DAZN et BeIN ont au moins le mérite de régler la note en temps et en heure désormais.