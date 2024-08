TV ‍: Comment voir la Ligue 1 gratuitement

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le championnat reprend ses droits ce week-end, et le feuilleton qui a duré pendant des longs mois est officiellement terminé.

Tout est désormais bouclé, après huit mois de rebondissements. Néanmoins, la prise de pouvoir de DAZN va beaucoup faire parler car la plateforme britannique propose de suivre 8 matchs sur 9 à un tarif bien supérieur à ce qui était en place auparavant avant Amazon Prime, et pour une qualité bien inférieure. Des matchs ne seront pas commentés sur place, et aucun multiplex n’aura lieu le dimanche après-midi comme habituellement. Une couverture un brin décevante et surtout trop onéreuse pour beaucoup de téléspectateurs, qui risquent de faire le choix de ne pas s’abonner à DAZN, et ses 30 euros par mois, voire 40 euros avec un abonnement mensuel sans engagement.

📊 | Quelques chiffres avant le coup d'envoi de la première affiche du championnat. (Transfermarkt) 💵⚖️



Toute la Ligue 1 McDonald’s. Tous les matchs. Tous réunis. Seulement sur DAZN. 📲



*8 matchs live, 1 en décalé chaque week-end de championnat. pic.twitter.com/mSaEW2utJw — DAZN France (@DAZN_FR) August 16, 2024

Résultat, quels sont les possibilités pour continuer à suivre la Ligue 1 pour ceux qui feraient le choix de ne pas s’abonner à la nouvelle plateforme du football français ? Le meilleur moyen de voir au moins un match par journée gratuitement et sans passer par des moyens illégaux qui sont bien évidemment interdits, est de s’inscrire tout de même sur DAZN mais sans s'abonner, et de bénéficier grâce à cela d’un match gratuit par journée. Pour la première journée, ce sera la rencontre entre Toulouse et Nantes par exemple, où une simple inscription sur la plateforme permet de visionner le match ce dimanche. Ce qui est, malgré toutes les critiques à l’encontre de DAZN, une belle initiative qui sera renouvelée à chaque journée.

En dehors de cette rencontre, il reste un moyen de suivre de près les matchs, même si ce n’est pas aussi bien que d’avoir la retransmission en direct. Les réseaux sociaux de BeIN Sports et de DAZN vont essayer de montrer les meilleurs moments de chaque rencontre par le biais de clips rapides, mis en ligne dans la foulée des évènements de chaque match.

Free et France 3, les bonnes surprises

Enfin et surtout, l'application de Free qui sera désormais renommé Free Foot proposera en « quasi-direct », avec un décalage d’une minute après le direct, les meilleurs moments de chaque rencontre, même si cela ne concernera que celles de DAZN, en vertu d’un accord avec la plateforme britannique. De plus, les résumés seront disponibles sur l’application de l’opérateur téléphonique.

Enfin, si DAZN n’a pas voulu récupérer de magazine spécialisé malgré les droits obtenus, France 3 a hérité des images de la Ligue 1 et aura droit à une émission de quatre minutes du lundi soir au vendredi soir pour mettre en valeur les évènements du week-end. Ce qui n’est rien pour une chaine gratuite de France Télévisions, pas vraiment habitué à ce genre de mise en avant.