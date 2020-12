TV : Canal+ pose sa condition pour sauver la Ligue 1 !

Dans : Ligue 1.

Diffuseur principal de la Ligue 1 et de la Ligue 2 depuis cet été, Mediapro ne paye plus ses traites auprès de la LFP depuis le mois d’octobre.

Au total, c’est une somme approchant 350 ME que le groupe sino-espagnol a omis de payer aux clubs professionnels. Un manque à gagner énorme, qui place les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 dans une situation intenable. D’ici la fin du mois de décembre, la situation devrait se décanter et la chaîne Téléfoot pourrait purement et simplement disparaître du paysage audiovisuel français. Une situation qui profiterait alors à Canal, qui se prépare à récupérer l’ensemble des droits du football tricolore. Mais dans une interview accordée à Europe 1, Gérald Brice-Viret, directeur des antennes et des programmes de Canal +, a fait part de son écœurement devant le fiasco Mediapro.

« C’est Maxime Saada, notre président qui est à la manœuvre. Il y a eu un appel d’offre, le prix était hors sol. C’est un groupe sino-ibérique qui achète les droits à des prix qu’on n’avait jamais vus. Maxime Saada lui-même a dit : 'Vous n’allez pas y arriver parce que vous ne connaissez pas le marché de la télévision payante en France et vous ne connaissez pas le foot français.'. C’est fou cette histoire. Ils vont nous mettre à terre la Ligue 1 alors que nous, on l’a magnifiée pendant plus de 30 ans. En tout cas Maxime Saada et tout le groupe Canal+, on sera là pour les aider, pour dialoguer avec eux mais il ne faut pas que les prix soient hors sol » a lâché le dirigeant de la chaîne cryptée, pour qui Mediapro est tout simplement en train de gâcher 30 ans de travail de la part de Canal +.