TV : Canal + et DAZN associés pour sauver le foot français ?

Dans : Ligue 1.

A deux jours d’une assemblée générale de la LFP déterminante, Canal + et DAZN se rapprochent. Une bonne nouvelle pour le football français ?

A quoi ressemblera le paysage audiovisuel de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour les trois prochaines saisons ? Après la défaillance de Mediapro, la LFP doit accorder les droits TV de 80 % des matchs pour la période 2021-2023. En toute logique, Canal + va conserver ses deux affiches par journée (le samedi à 17h et le dimanche soir à 21h) pour un montant légèrement supérieur à 350 ME. Qui sera le second diffuseur ? BeInSports traine des pieds. La solution pourrait venir de DAZN, à en croire les indiscrétions récoltées ce mardi par L’Equipe. Et pour cause, le quotidien national dévoile que ce mardi après-midi, Maxime Saada, le président de Canal +, et Kevin Mayer, le président du conseil de surveillance de DAZN ont déjeuné ensemble dans un lieu tenu secret avant de s’afficher ensemble à Roland-Garros.

Ils ont notamment assisté au match entre Gaël Monfils et Albert Ramos-Vinolas. Le média est en mesure de confirmer que les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 étaient au menu des discussions entre le patron de Canal + et celui de DAZN ce mardi, à deux jours de l’assemblée générale de la Ligue de Football Professionnel autour de Vincent Labrune et des présidents de clubs. DAZN, qui diffusera prochainement l’intégralité de la Série A en Italie, avait répondu à l’appel d’offres partiel sur les droits TV de la Ligue 1 au mois de février, sans pour autant atteindre le prix de réserve fixé par Vincent Labrune. Dans le cas où Canal + lui assurerait une distribution importante, l’acteur mondial du streaming sportif pourrait se lancer dans la diffusion de la Ligue 1 en proposant les huit affiches non-diffusés par Canal. Une solution parfaite pour le football français ? Tout dépend bien sûr de l’investissement financier que DAZN est prêt à consentir.