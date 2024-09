TV ‍: Beinsports et le Qatar, ils crient au scandale

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Près de deux mois après la reprise des championnats, beIN Sports n'a toujours pas réglé sa première échéance pour les droits TV de la Ligue 1. La chaine franco-qatarie évoque des problèmes dans son contrat mais ses arguments ne convainquent pas.

Et si le nouveau Mediapro de la Ligue 1 n'était pas DAZN mais plutôt BeIN Sports ? L'argent de la chaine qatarie tarde à arriver dans les caisses de la LFP. L'été dernier, elle s'était engagée à payer 100 millions d'euros pour diffuser une affiche premium de la Ligue 1 le samedi après-midi. Néanmoins, BeIN n'a toujours pas versé la première échéance malgré 6 matchs déjà diffusés sur son antenne depuis la reprise. Aucun contrat n'a même été signé par beIN Sports jusqu'à maintenant. La chaine qatarie justifie son attitude en réclamant des « éclaircissements » sur certains points du contrat de diffusion.

BeIN diffuseur pirate de la Ligue 1 ?

Comme l'écrivait L'Equipe, beIN Sports voudrait co-diffuser son affiche avec une autre chaine pour réduire la note. De plus, le groupe qatari conteste l'accord passé entre DAZN et Free pour la diffusion d'extraits en quasi-direct par la plateforme britannique. Les arguments avancés par BeIN Sports font rire jaune plusieurs acteurs du milieu du foot. C'est le cas de l'agente de joueurs Jennifer Mendelewitsch, qui trouve anormal qu'on puisse diffuser la Ligue 1 sans signer de contrat et surtout sans payer.

« beIN invoque un contrat qui n'est toujours pas ficelé, avec des points de désaccord en suspens, ce qui ne permet pas de le signer en l'état. »

Donc le contrat n’est pas signé … mais ils diffusent quand même ?

Un contrat non signé non payé qui s’execute quand meme …ok 🤷🏻‍♀️ https://t.co/sEHTCvOoSS — Jen Mendelewitsch (@JenMendel) September 28, 2024

« BeIN invoque un contrat qui n'est toujours pas ficelé, avec des points de désaccord en suspens, ce qui ne permet pas de le signer en l'état ». Donc le contrat n’est pas signé... mais ils diffusent quand même ? Un contrat non signé non payé qui s’exécute quand même ok », a t-elle écrit sur X. Un désarroi partagé par le journaliste Pierre Ménès. Ce dernier parle « d’arguments bidons » et explique que « ça ne va pas arranger l’image du Qatar dans le dossier Mbappé ». Mbappé et Ligue 1, il est vrai que l'ardoise du Qatar dans le football français prend de plus en plus d'importance.