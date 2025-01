TV ‍: BeIN Sports et le Qatar lâchent de l'argent et du lest

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

BeIN Sports a réglé ses comptes avec la LFP et la diffusion de la Ligue 1, tout en essayant d'avancer sur l'enveloppe mystérieuse à 20 millions d'euros.

L’été dernier a été très chaud concernant le football français et sa diffusion. L’appel d’offres n’a jamais donné de vainqueur et Vincent Labrune a du arracher au dernier moment une répartition des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2. BeIN Sports a récupéré un match de Ligue 1 et l’ensemble de la Ligue 2, tandis que DAZN a acheté 8 matchs de l’élite. La chaine qatarie a toutefois été pointée du doigt au départ pour des retards de paiement, car dans les 100 millions d’euros misés sur la Ligue 1, il y avait 80 ME pour la diffusion, et 20 ME pour un obscur deal de sponsoring dans tous les clubs.

20 millions toujours en suspens

Selon le journaliste Abdellah Boulma, deux informations sont tombées ce lundi à propos de cet accord. Dans un premier temps, la chaine sportive a réglé l’ensemble de l’ardoise pour la diffusion de la Ligue 1, à savoir les 80 millions d’euros. Ceux-ci sont désormais sur les comptes de la LFP, qui peut les répartir selon le calendrier prévu.

Info #DroitsTV :

🔺La LFP et beIN se sont mis d'accord sur toutes les questions en suspens concernant les droits médias (garantis à 80M€/an), et la LFP a reçu le paiement intégral.

🔺 Concernant le sponsoring (20 M€/an non garantis), les clubs peuvent désormais négocier… — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) January 13, 2025

A propos du deal de sponsoring pour les 20 millions d’euros restants, cet accord a beaucoup fait parler, car il stipulait que des sponsors qataris devaient être mis en avant dans chacun des clubs. L’idée d’apparaitre sur les maillots a été repoussée d’entrée, et cela pouvait ensuite se contenter d’affichages autour du terrain ou dans les stades. Mais les choses n’ont pas bougé depuis, laissant cette somme tout de même copieuse en suspens. Mais ce lundi, Abdellah Boulma assure qu’il y a un peu de nouveau, et que la ligne à suivre est moins nette. « Concernant le sponsoring (20 M€/an non garantis), les clubs peuvent désormais négocier directement avec les sponsors, qu’ils soient qataris ou non, sans passer par beIN », a lancé le journaliste, qui ne permet toutefois pas de voir clairement comment ce sponsoring peut se mettre en place d’ici la fin de la saison.