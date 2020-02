TV : Aulas prêt à envoyer BeInSports au tribunal !

Dans : Ligue 1.

Mécontent des performances financières de BeInSports concernant la vente des droits de la L1 à l'étranger, Jean-Michel Aulas souhaite que la LFP attaque la chaîne qatarie.

Jean-Michel Aulas n’est pas du genre à rigoler lorsqu’il s’agit de l’argent que les chaînes de télé peuvent rapporter à l’Olympique Lyonnais, mais dans ce cas précis c’est même aux 20 clubs de Ligue 1. En effet, selon L’Equipe, à l’occasion de la dernière réunion des clubs de l’élite, le président de l’OL a fait part à ses collègues de son désir de voir la Ligue de Football Professionnel attaquer BeInSports en justice. Objet du mécontentement de Jean-Michel Aulas, la vente des droits de la Ligue 1 à l’international, dont BeInSports gère la commercialisation jusqu’en 2024 moyennant un minimum garanti de 75ME.

Du côté des présidents des 20 clubs de Ligue 1 et de la LFP, on estime que le média qatari doit radicalement augmenter ce minimum, compte tenu de la valeur des droits de la L1 en France qui est désormais de 1,2 milliard d’euros, mais surtout de l’attractivité de notre Championnat grâce notamment aux stars mondiales du PSG que sont Kylian Mbappé et Neymar. Agacé de voir BeInSports traîner les pieds pour revoir le contrat à la hausse, car des négociations ont commencé depuis plusieurs mois sans résultat, Jean-Michel Aulas souhaite que l’on passe à l’étape supérieure, à savoir une action en justice. Pour l’instant, la Ligue de Football Professionnel n’a pas encore décidé si elle allait choisir cette voie vivement recommandée par le patron de l’Olympique Lyonnais.