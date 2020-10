TV : Après Neymar, Tebas se mêle du dossier Mediapro

Dans : Ligue 1.

Toujours partant à l’idée de critiquer le football français, Javier Tebas n’a pas hésité à donner son avis sur le bras-de-fer qui oppose actuellement Mediapro à la Ligue de Football Professionnel.

Javier Tebas aime bien se mêler de ce qui ne le regarde pas. Même si Mediapro est un acteur important du foot espagnol, sachant que le groupe audiovisuel gère la réalisation des matchs de Liga et de la Ligue des Champions, le patron de la Liga s’est mouillé sur le conflit entre Mediapro et la LFP. En ne prenant pas le parti du football français bien entendu, Tebas aimant bien tailler la Ligue 1 ou le PSG à la moindre occasion.

« La Ligue française devait s'attendre à ce qu'un média détenteur de droits renégocie son contrat. Il faut renégocier ce contrat. Nous, en Espagne, nous l'avons renégocié, et avec des rabais importants. Si Mediapro a acquis un produit et qu'il ne peut pas l'exploiter correctement, avec par exemple la fermeture des bars qui diffusent du foot, il faut s'asseoir pour renégocier de bonne foi. Et cela suppose un rabais très important, donc je crois qu'ils ne doivent pas se montrer étonnés. Ceux qui pensent qu'ils n'auront pas à s'asseoir pour renégocier avec leurs opérateurs TV sont hors de la réalité. Il faut penser que Mediapro, mais aussi Canal+, etc., quand ils ont acquis ces droits, il n'y avait pas de pandémie. Quand Mediapro a décidé de mettre cet argent, personne ne savait qu'il y aurait une pandémie, que les bars allaient fermer, que le championnat français allait commencer plus tard... Ce ne sont pas les mêmes conditions, donc c'est normal de renégocier. Le football français est très sous-estimé. Il faut prendre en compte le taux de pénétration de la télévision payante en France, les abonnés dont dispose la plateforme payante, le salaire du pays... Le championnat de France était correctement estimé quand ces négociations ont eu lieu. Mais le problème, c'est que désormais, le produit n'est plus le même que lors de ces négociations », a lancé, sur l’AFP, le boss de la Ligue espagnole, qui estime que les dernières demandes de Jaume Roures sont légitimes. Pour rappel, le patron de Mediapro souhaite « adapter les choses pour cette saison », donc renégocier le contrat des Droits TV pour la L1 et la L2, via une conciliation qui n’aura pas pour but de « remettre en cause l'engagement pris en avril 2018 ».