TV : Amazon version foot se lancera le 24 juillet

Nouveau venu dans le monde du football, Amazon va tout simplement être l’acteur principal des trois prochaines saisons en France.

Un après la chaine Téléfoot de la société Médiapro, c’est donc vers un nouvel opérateur que les Français vont se diriger pour suivre la Ligue 1, mais aussi la Ligue 2. D’ailleurs, comme d’habitude, le championnat de L2 débutera un peu plus tôt, et ce sera l’occasion pour la chaine Amazon Prime de se chauffer en beauté. En effet, cela débutera directement par un multiplex de 8 rencontres qui sera diffusé juste après l’affiche choisie par BeIN Sports, qui sera le match entre Bastia et Nîmes. Le grand départ aura donc lieu le samedi 24 juillet à 19h00 pour la nouvelle chaine du football en France, et sa plate-forme multi-canaux qui devra donc être rapidement opérationnelle et disponible sur le maximum de fournisseurs d’accès pour séduire les passionnés du ballon rond.

A noter que ces débuts seront forcément suivis de près, car Amazon Prime diffusera ensuite rapidement les matchs de Ligue 1, et notamment le multiplex du dimanche après-midi à partir du mois d’août. Même si tout ne sera peut-être pas parfait, le géant du e-commerce se fixera surtout comme mission d’avoir une retransmission propre, les passionnés de football qui s’étaient abonnés à Téléfoot, et ils n’étaient pas si nombreux que ça, se souvenant encore des nombreux bugs dans les premières semaines de lancement de la nouvelle chaine la saison passée. Des problèmes qu'Amazon, avec ses moyens et son expérience dans d'autres domaines ou dans le football à l'étranger, semble capable d'éviter d'entrée de jeu en France.