Brest-Strasbourg reporté à la même date qu'OM-OL ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La tempête Ciaran étant passée par le stade Francis-Le Blé, le match entre Brest et Strasbourg, prévu dans une semaine, devrait être reporté.

Le dimanche 12 novembre prochain, le Stade Brestois devait accueillir le RC Strasbourg pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Mais cette affiche prévue à 13h n'aura pas lieu, puisque le stade du club breton a souffert du passage de la tempête Ciaran et nécessite des travaux. Dans un premier temps, les deux clubs envisageaient d'inverser les dates, et donc de faire jouer cette rencontre à la Meinau. Mais, selon L'Equipe, la Ligue de Football Professionnel devrait finalement décaler au mercredi 6 décembre. Une date déjà retenue pour faire jouer le match entre Marseille et Lyon. Concernant Brest-Strasbourg, la LFP devrait officialiser ce nouveau calendrier en début de semaine prochaine.