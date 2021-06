TV : Amazon prêt à racheter le lot de Canal+ et BeInsports !

Dans : Ligue 1.

Amazon veut clairement s'installer dans le football français, et si Canal+ refuse désormais de diffuser la Ligue 1, refilant son lot à BeInSports, le groupe américain est prêt à se l'offrir.

Canal+ a pris un KO vendredi en apprenant que la Ligue de Football Professionnel avait décidé d’attribuer les lots abandonnés à Mediapro, dont le match du dimanche soir, à Amazon. Et furieux de cette situation, le média du groupe Bolloré a immédiatement annoncé qu’il cessait de diffuser la Ligue 1, rendant donc à BeInSports le lot 3 acheté en 2018 et qui comprend deux matchs du championnat. De quoi forcément donner des sueurs froides aux dirigeants de L1, sauf que l’on ne savait pas qu’en fait Amazon avait déjà probablement senti le coup venir et avait rassuré la LFP sur ses intentions au cas où Canal+ et BeInSports décidaient de claquer la porte brutalement. Même si pour l’instant, la chaîne sportive qatarie n’a pas communiqué sur le sujet, le groupe de Jeff Bezos ne restera pas inactif.

C’est Christian Ollivier, le patron des sports de RTL qui l’affirme ce samedi, Amazon a clairement mis le paquet et ne laissera pas le football français dans le pétrin. « Parmi les arguments pour Amazon : l’américain prêt à verser 40% de la première somme immédiatement. Par ailleurs Amazon «apte» à racheter le lot 3 si désistement de Canal/Bein confirmé », annonce le journaliste, qui confirme donc qu’en cas de besoin, la société américaine pourra injecter des millions supplémentaires si les deux chaines sportives mettent leurs menaces à exécution. D’autre part, Christian Ollivier précise qu’Amazon réfléchit à un possible « ajustement » du prix de son abonnement à Prime Vidéo mais que pour l’instant rien n’a été décidé. Pour ceux qui auraient des doutes sur la puissance financière de cette entreprise, rappelons qu’à ce jour elle a une capitalisation boursière qui dépasse 1600 milliards de dollars. De quoi voir venir.