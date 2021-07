TV : Amazon prêt à faire pleuvoir les millions d’euros ?

Dans : Ligue 1.

Il y a quelques jours, Amazon s’est adjugé 80 % des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour 259 ME sur la période 2021-2024.

Dans les semaines à venir, le géant du e-commerce américain dévoilera le prix de son abonnement pour suivre le football français sur sa plateforme Amazon Prime ainsi que l’équipe éditoriale choisie pour couvrir la Ligue 1 et la Ligue 2. Du côté de la LFP et de son président Vincent Labrune, on est évidemment ravis d’accueillir dans la grande famille du football français un géant tel qu’Amazon. L’objectif des clubs français sera ensuite de conserver Amazon pour les prochains appels d’offre, avec l’espoir que l’entreprise créée par Jeff Bezos lâche plus d’argent à chaque fois. Ce scénario est possible selon Alex Green, chef des sports d’Amazon Europe, qui était présent à l’Assemblée Générale de la LFP en ce début de semaine.

Selon les indiscrétions rapportées par Mohamed Toubache-Ter, le boss des sports d’Amazon a lancé un discours ambitieux et plein d’espoirs aux présidents des clubs français, leur promettant des investissements plus importants dans le futur à la condition que la compétitivité de la Ligue 1 suive. « Hier lors de l’AG de la @LFPfr, Alex Green, le patron des sports d'#Amazon Europe a scotché les Présidents. Le message a été clair: « l’argent n’est pas un pb, vs êtes 5eme à l’indice UEFA. Si vs êtes 4eme, on mettra l’argent, si vs êtes 3eme, pareil ». À vous de progresser » a lancé le journaliste sur son compte Twitter. Pour la LFP, il sera d’autant plus crucial de séduire Amazon et de conserver ce partenariat sur le long terme que Canal + et BeInSports l’ont très mauvaise. A tel point que la chaîne qatarie a snobé son premier paiement de 7,5 ME pour les deux affiches de Ligue 2 par journée dont elle dispose pour la saison à venir.