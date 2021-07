TV : BeInSports ne paie pas, la L1 est trahie !

Dans : Ligue 1.

La Ligue de Football Professionnel n'a pas encaissé les 7,5 millions que BeInSports devait lui régler au 1er juillet, et pour cause la chaîne qatarie a refusé de payer ce qu'elle devait pour la Ligue 2. Et il en sera probablement de même pour la Ligue 1 le 1er août.

Alors que la LFP doit annoncer cette semaine la programmation TV de la première journée de Ligue 1, BeInSports a planté un coup de couteau dans le dos des clubs. En effet, les services de la Ligue attendaient le 1er juillet le paiement de l’échéance de 7,5 millions d'euros pour les matches de Ligue 2, que la chaîne qatarie doit co-diffuser avec Amazon, et rien n’est venu annonce L’Equipe. Et si BeInsports n’a pas payé pour la Ligue 2, il est désormais clair qu’elle en fera de même dans moins d’un mois quand il faudra payer l’échéance de ses deux matchs de Ligue 1. Une échéance dont le montant est de 55 millions d’euros.

La saison passée, le média dirigé par Nasser Al-Khelaifi avait cédé ses deux rencontres de Ligue 1 à Canal+, la chaîne du groupe Bolloré ayant pris à sa charge les 332 millions d’euros que BeInSports doit payer par saison à la LFP jusqu’en 2024. En refusant de régler son échéance de juillet pour la Ligue 2, il est évident que c’est une déclaration de guerre qui est faite à la Ligue de Football Professionnel et aux clubs qui ont préféré l’offre d’Amazon à celle de Canal+ et BeInSports. Un an après le feuilleton Mediapro, le football français se prépare un nouvel été bouillant, même si le géant américain paiera lui ce qu’il doit et sans problème.