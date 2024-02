Turpin envoyé en Ligue 2, ce n'est pas une punition

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Après OL-Nice, Clément Turpin a été attaqué en France et surtout chez les Niçois. Critiqué également par Stéphane Lannoy, il n'a pas été sanctionné officiellement. Toutefois, il devra arbitrer en Ligue 2 ce week-end.

Référence de l'arbitrage en France depuis plusieurs années, Clément Turpin est quelque peu ébranlé depuis plusieurs jours et sa prestation lors d'OL-Nice. L'arbitre international avait été critiqué pour n'avoir sifflé aucun penalty aux Aiglons malgré plusieurs situations litigieuses, notamment quand Tagliafico a accroché Lotomba par le maillot en pleine surface. Sur cette phase, il avait préféré siffler faute contre le joueur niçois, provoquant la colère de Jean-Pierre Rivère. Le président azuréen a été quelque peu suivi par le patron des arbitres Stéphane Lannoy. Ce dernier a « reconnu une erreur » de Turpin en défaveur de Nice et de Lotomba.

Turpin en Ligue 2 pour encadrer un match tendu

Ces paroles de Lannoy sonnent presque comme un désaveu pour Clément Turpin. De plus, le week-end prochain l'arbitre français n'officiera pas en Ligue 1 mais en Ligue 2. La LFP l'a affecté au match Rodez-Bordeaux de la 27e journée, prévu samedi prochain à 19 heures. Si certains observateurs ont vite évoqué une possible manière de le sanctionner pour OL-Nice, la vérité est un peu différente.

Clément Turpin va arbitrer la rencontre Rodez-Bordeaux, ce week-end.



Celui qui est considéré comme l'un des meilleurs arbitres français devra gérer le contexte tendu de cette affiche, durant laquelle un spectateur avait agressé un joueur l'an passé. — RMC Sport (@RMCsport) February 27, 2024

Selon RMC Sport, Clément Turpin ira à Rodez pour gérer un match tendu. En effet, depuis l'incident Lucas Buades et l'arrêt du match Bordeaux-Rodez en fin de saison dernière, une rivalité s'est créée entre le RAF et les Girondins. Une tension présente hors du terrain mais aussi sur la pelouse, en témoignent des accrochages entre les joueurs à la fin du match aller. L'expérience de Clément Turpin est donc indispensable. Pour confirmer cette théorie, il faut rappeler qu'à l'aller c'est Benoît Millot, autre arbitre expérimenté de Ligue 1, qui s'était occupé du match. A l'instar de Turpin, c'était sa première et seule apparition de la saison en Ligue 2.