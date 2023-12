Trophée des champions ‍: Les Ultras du TFC et du PSG boycottent le match

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

De retour en France, le Trophée des champions, qui opposera Toulouse à Paris le 3 janvier prochain, se jouera dans un Parc des Princes qui risque de sonner le creux. Les Ultras des deux équipes appellent au boycott.

Faute de ne pas avoir trouvé un pays hôte acceptant de payer pour organiser le match qui oppose chaque année le champion de France au vainqueur de la Coupe de France, la LFP a décidé finalement de faire jouer le Trophée des champions au Parc des Princes. Mais le moins que l'on puisse dire est que l'accueil des supporters du PSG et du TFC est glacial, puisque le Collectif Ultras Paris et les NVDRS ont annoncé qu'ils renonçaient à venir pour cette rencontre qui se jouera le mercredi 3 janviers. Du côté des supporters toulousains, on estime que la Ligue de Football Professionnel a eu une très mauvaise idée en faisant jouer ce match sur le terrain habituel du Paris Saint-Germain, qui plus en pleine semaine et avec un prix des places jugé excessif. Résultat, les deux virages du Parc des Princes seront probablement vides pour le Trophée des champions. Un gros échec au moment où la LFP et les autorités sortent leurs muscles face aux associations de supporters.