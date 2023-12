Très efficace, Lens poursuit sa folle remontée

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 16e journée

Stade Bollaert-Delelis

Lens-Reims 2-0

Buts : Said (43e), Cortes (75e)

Malmené par Reims, le RC Lens a été diablement efficace pour l'emporter 2-0. Deux buts marqués sur les deux premières frappes cadrées des Lensois. Invaincu depuis 11 matchs désormais en L1, Lens fonce à vive allure vers le podium.

Rien n'arrête Lens en ce moment, même pas ses propres difficultés collectives. Comme contre Lyon et Montpellier dernièrement, Lens peinait face à Reims. Les Rémois dominaient les débats, notamment en première période. Les Sang et Or étaient bien heureux de voir la tête d'Agbadou frapper le poteau de Samba sur corner (16e) tandis qu'Abdelhamid esseulé ne pouvait reprendre le ballon. 3 minutes plus tard, Lens s'en sortait encore bien sur un but de Daramy, refusé pour un léger hors-jeu. Lens souffrait sur les contres de Reims avec la vitesse des Japonais Ito et Nakamura. Ce dernier éliminait Samba d'un crochet mais Khusanov et les défenseurs lensois venaient sauver leur camp en catastrophe.

75' (2-0)



⚽️ 𝗟𝗘 𝗕𝗨𝗧 𝗗𝗨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞 !!! Au terme d'un enchaînement de passes aux abords de la surface, Ruben Aguilar adresse un centre parfait sur la tête d'Oscar Cortés qui ouvre son compteur avec le Racing !



But à voir gratuitement sur l'appli @FreeLigue1 👇#RCLSDR — Racing Club de Lens (@RCLens) December 16, 2023

Alors que Reims avait le contrôle et que Lens n'avait pas d'occasions, les Artésiens ouvraient le score. Okumu ne comprenait pas son gardien et le lobait de la tête, Wesley Said passait par là et mettait le ballon au fond avec l'aide de la barre. Un but assassin sur la première frappe cadrée de Lens. Après le repos, Ito et Abdelhamid faisaient passer les derniers frissons dans Bollaert. Ensuite, Reims perdait le fil et Lens enfonçait le clou. Le Colombien Oscar Cortes était trouvé dans la surface et il fusillait Diouf de la tête. Un deuxième but lensois...sur la deuxième frappe cadrée des Sang et Or. Lens l'emportait 2-0, offrant une belle leçon d'efficacité à Reims. Ce succès permet à Lens de grimper provisoirement au 5e rang (26 pts). Avec ce 4e revers en 5 matchs, Reims (8e) confirme son coup de mou en Ligue 1.