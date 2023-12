Super League ‍: Des clubs mentent, l’OM et l’OL soupçonnés

Dans : Ligue 1.

Malgré la décision de justice favorable à sa création, la Super League n’est pas près de voir le jour. De nombreux clubs ont déjà annoncé qu’ils restaient fidèles à l’UEFA. Reste à savoir si certaines formations cachent leur véritable jeu. Rien n’est à exclure, notamment en France où Marseille et Lyon sont soupçonnés.

On assiste peut-être à un tournant dans l’histoire du football. Ce jeudi, la Cour de justice de l’Union européenne a contesté le monopole de l’UEFA. Et s’est donc prononcée en faveur de la création de la Super League. C’est évidemment une excellente nouvelle pour ses deux principaux partisans, à savoir le Real Madrid et le FC Barcelone. Mais le verdict n’a pas vraiment inquiété le camp adverse. Et pour cause, l’instance européenne peut compter sur le soutien de très nombreux clubs. Tous ont assez rapidement réagi pour jurer fidélité aux compétitions de l’UEFA.

Des clubs cachent bien leur jeu

Reste à savoir si certains ne jouent pas un double jeu. C’est du moins la version donnée par la société A22 et son fondateur Anas Laghrari, à l’origine de la Super League « On a beaucoup de clubs avec nous, a-t-il révélé. Il y en a énormément qui ont fait des déclarations aujourd'hui, et qui nous ont appelés avant et après pour nous dire : "On a été obligés de le faire". » Bien sûr, aucun nom n’a été divulgué sur les ondes de RMC. Le quotidien catalan Sport cite pourtant plusieurs formations.

Après avoir pris connaissance de la décision de la CJUE, l’Olympique Lyonnais tient à affirmer et apporter tout son soutien sans réserve à l’ECA, l’UEFA et la FIFA.

En s’appuyant sur des sources françaises, nos confrères indiquent que Marseille et Lyon sont prêts à écouter le projet de la société A22. Les deux Olympiques aimeraient mettre fin à la suprématie du Paris Saint-Germain porté par le Qatar. Ces soupçons risquent de faire parler, d’autant que ces deux pensionnaires de Ligue 1 ont publiquement affiché leur soutien à l’UEFA. Le président marseillais Pablo Longoria parle d’une « catastrophe pour le foot » si la Super League était créée. Un gros mensonge ?