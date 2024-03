Clermont - OM ‍: Sur quelle chaîne regarder le match en direct ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Ce samedi soir, Clermont tentera de quitter la dernière place de la Ligue 1 face à une formation de l'OM qui va mieux, mais peine à s'imposer loin du Vélodrome. Un match passionnant pour les fans des deux clubs.

Après deux victoires consécutives depuis que Gennaro Gattuso a été remplacé par Jean-Louis Gasset, et à quelques jours du match aller d'Europa League contre Villarreal, l'OM se déplace ce samedi à Clermont afin d'affronter l'équipe de Pascal Gastien. Une rencontre qui débutera à 21 heures et qui est diffusée en direct sur Canal+ Foot et Canal + Sport 360. La chaîne cryptée a en effet retenu cette affiche entre l'actuel dernier de Ligue 1, qui doit prendre des points pour encore croire au miracle, et une formation de l'OM qui peut toujours rêver d'un ticket pour la Ligue des champions. Le match entre Clermont et Marseille est encadré par l'émission Soir de ligue 1 présenté par Clément Gacheny à partir de 20h30 là aussi sur Canal+ Foot et Canal+ Sport 360.

👥 Voici 𝐥𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 olympien pour le déplacement du jour à Clermont ! 💪 #CF63OM pic.twitter.com/9U9lmeoUsW — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 2, 2024