Stéphane Lannoy menacé, OL-Nice n'est pas en cause

Stéphane Lannoy, patron des arbitres professionnels français, est proche de devoir quitter son poste. Il est très contesté par le corps arbitral, non pas pour sa sortie du week-end sur OL-Nice, mais plutôt pour ses méthodes de travail ces derniers mois.

Ce week-end, l'arbitrage français a encore souffert en Ligue 1. Les matchs OL-Nice, Reims-Lens et Brest-OM ont été marqués par des erreurs plus ou moins manifestes. On est dans la lignée d'une saison difficile pour le corps arbitral. Un homme est pointé du doigt : Stéphane Lannoy, le patron des arbitres professionnels. C'est ce que révèle le journal L'Equipe dans un article. Le Nordiste, ancien arbitre international, est sur un siège éjectable. Il suscite la défiance de ses collègues pour son double discours, ses liens trop proches avec certains clubs et ses consignes contradictoires. Un match symbolise le malaise existant : Montpellier-Lille, le 28 janvier dernier.

Un SMS envoyé à Létang, la goutte d'eau de trop

Ce soir-là, l'arbitre assistant du match lève trop vite son drapeau pour signaler un hors-jeu alors que le joueur lillois est en position licite. Furieux, Olivier Létang a envoyé un SMS à Stéphane Lannoy qui a reconnu l'erreur de son collègue dans sa réponse. Cela a provoqué une tension extrême à la mi-temps dans le vestiaire des arbitres, le président du LOSC montrant le message de Stéphane Lannoy à l'arbitre principal Hakim Ben El Hadj. « Cette complicité de Stéphane Lannoy a stupéfié la profession et sans doute achevé d'isoler le responsable de l'arbitrage au sein du monde professionnel », écrit L'Equipe.

En effet, Stéphane Lannoy était déjà lâché par les arbitres français. Ses consignes discutables en sont la cause. « Si les arbitres font les conneries qu'ils font, c'est notamment parce que c'est hallucinant ce que l'on entend en stage. La ligne technique est complètement noyée. Elle fluctue au cours de la saison. Notre quotidien, ce sont des débriefings qui sont faits en fonction du nom de l'arbitre, des arbitres plus ou moins protégés, des situations où on nous dit que l'on peut « tricher » plus ou moins avec le VAR pour protéger la décision du collègue, notamment sur les hors-jeu... Les exemples sont multiples. […] Il y a un sentiment d'injustice pour beaucoup d'entre nous et on regrette aussi de s'être fait manipuler, d'être pris pour des cons avec un double langage de Lannoy », a témoigné auprès de l'Equipe un arbitre de Ligue 1. Isolé aussi au sein de la FFF, Stéphane Lannoy devrait quitter son poste prochainement selon les dernières informations.