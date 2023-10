Reims enfonce l'OL et monte sur le podium

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Ligue 1 - 7e journée

Stade : Auguste Delaune

Score : Reims 2-0 Lyon

Buts pour le Stade de Reims : Marshall Munetsi (45e+1), Yunis Abdelhamid (71e)

Lyon n'y arrive toujours pas. Dominé par des Rémois entreprenants, l'OL a subi une cinquième défaite cette saison. Les hommes de Fabio Grosso redeviennent lanterne rouge du championnat.

L'OL n'avait pas le droit à l'erreur, Reims en a profité. Lancée par un but de Marshall Munetsi sur un bon centre d'Ito, la formation de Will Still a marqué juste avant le retour aux vestiaires. Un but qui a probablement fait du mal au moral, déjà bas, des joueurs lyonnais. À noter la sortie sur blessure de Mama Baldé, à l'heure de jeu. Si l'OL a poussé en seconde période, c'est finalement le capitaine Abdelhamid qui va inscrire le but du break. Reims confirme son statut d'outsider et s'emparer de la deuxième place, en attendant le résultat du match entre Nice et Brest. Suite au match nul de Clermont contre le PSG, l'OL redescend à la dernière place de la Ligue 1. La situation est toujours autant critique pour le club rhodanien, qui recevra Lorient lors de la prochaine journée, tandis que Reims ira à Monaco pour un choc entre deux des meilleures équipes du championnat.