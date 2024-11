PSG-Lens ‍: Paris s'envole, mais croque encore un max d'occasions

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Après la défaite de Monaco contre Angers, le PSG n'a pas raté l'occasion de prendre six points d'avance en tête la Ligue 1 en battant Lens (1-0). Mais encore une fois, Paris a raté une multitude d'occasions.

Au lendemain du faux-pas de l'ASM à Louis II, et une semaine après s'être imposée nettement au Vélodrome, l'équipe de Luis Enrique pouvait déjà faire le break au Championnat. Et cela commençait bien pour le Paris Saint-Germain puisque, au bout de quatre minutes de jeu, Barcola servait Dembélé qui ouvrait le score (1-0,4e). On pensait que le PSG allait se livrer à un festival offensif face à une formation lensoise très fébrile, mais une nouvelle fois, les champions de France allaient être d'une maladresse abyssale dans le dernier geste. Alors que Paris pouvait être rapidement en mode très tranquille à quelques jours de la réception de l'Atlético de Madrid, l'avantage parisien n'était que d'un but à la pause.

⏱️ 4' - OUSMANEEEEE ! Parfaitement servi par Bradley Barcola, notre numéro 10 ouvre le score ! ⚽️🔥#PSGRCL 1️⃣-0️⃣ I #Ligue1 pic.twitter.com/wFTIxIxyN2 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 2, 2024

Et au retour des vestiaires, les Lensois étaient clairement plus incisifs, venant porter le danger devant le but de Safonov, préféré à Donnarumma pour ce match. Après l'expulsion logique de Khusanov (60e), et malgré cet avantage numérique, le Paris Saint-Germain restait toujours sous la menace des Nordistes, tout en se procurant encore d'énormes occasions sans les concrétiser, un vrai souci récurrent pour le PSG et qui risque de coûter cher en Ligue des champions. En Ligue 1, Paris peut encore se permettre d'être aussi fébrile sur le plan offensif, mais sur la scène européenne, il est impossible de vendanger autant de situations de but. Pour Lens, cette deuxième défaite consécutive après celle dans le derby samedi dernier n'a rien de honteuse, mais là aussi les joueurs de Will Still devront se montrer plus efficaces. Car s'ils ont eu quelques occasions ce samedi au Parc des Princes, les attaquants Lensois ont tout raté.

Après cette courte, mais précieuse victoire (1-0), le Paris Saint-Germain compte six points d'avance sur l'AS Monaco et huit sur le LOSC, tandis que le RC Lens a raté une belle occasion de revenir sur l'Olympique de Marseille à la veille du déplacement de l'OM à Nantes.