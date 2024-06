PSG ‍: Barcola scandalise l'OM et Aubameyang

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Bradley Barcola a été élu « meilleure recrue » de la saison en Ligue 1, de quoi faire hurler les supporters de l’OM au vu des performances de Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de 30 buts en 2023-2024.

Sur ses réseaux officiels, la Ligue 1 a officialisé le titre honorifique de meilleure recrue de la saison, qui a été décerné à Bradley Barcola. Recruté par le PSG en provenance de l’OL, l’international français s’est imposé au fil des mois comme un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique. La progression fulgurante de l’ancien Lyonnais a également convaincu Didier Deschamps de l’emmener à l’Euro avec l’Equipe de France, preuve que Bradley Barcola a crevé l’écran en Ligue 1. Mais ce trophée aurait aussi pu revenir à une autre recrue estivale, à savoir Pierre-Emerick Aubameyang. En inscrivant 30 buts toutes compétitions confondues et en ayant raflé les titres de meilleur joueur et de meilleur buteur de l’Europa League, l’international gabonais était un sérieux candidat.

Bradley Barcola est élu "meilleure recrue" de la saison 👏🔴🔵#AwardsDeLaSaison I @PSG_inside pic.twitter.com/Fwwi2bssVG — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 10, 2024

Il n’a finalement pas été récompensé, de quoi faire halluciner les supporters de l’Olympique de Marseille sur les réseaux sociaux. « Barcola : 4 buts 8 passes D. Aubameyang : 30 buts 11 passes D. Précisez quand il s'agit des trophées du Qatar et pas de la Ligue 1 svp », « Aubameyang 0€ fait une bien meilleur saison que lui pourtant », « Marquer 4 buts la saison ça suffit donc dans un club comme Paris ok », « Aubameyang mérite plus » ou encore « Aubameyang il fait de la danse? » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où cet oubli de la LFP vis à vis de l’attaquant de l’OM a scandalisé de nombreux internautes, y compris certains n’étant pas des supporters du club marseillais. Du côté de Pierre-Emerick Aubameyang, actuellement en sélection avec le Gabon ou de l’Olympique de Marseille, on n’a pas officiellement réagi à ce titre offert à Bradley Barcola mais nul doute que Pablo Longoria a avalé son café de travers en voyant que son attaquant à été snobé de la sorte par la LFP.