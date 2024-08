Principal ennemi de Labrune, il veut prendre la LFP

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

La LFP va t-elle faire sa révolution ? Dans un contexte difficile concernant les droits TV de Ligue 1, la présidence de Vincent Labrune est contestée. Après Cyril Linette, c'est une autre personnalité influente qui se présente aux élections : Christophe Bouchet.

Président de la LFP depuis septembre 2020, Vincent Labrune vit une quatrième année de mandat très agitée. L'ancien président de l'OM a peiné pour vendre les droits TV du championnat de France. Le dossier n'a été réglé qu'à un mois du début du championnat avec un contrat de 500 millions d'euros signé avec DAZN et beIN Sports. Néanmoins, ce chiffre paraît faible comparé au milliard espéré et revendiqué il y a un an. En plus, une partie de cet argent sera reversé au fonds d'investissement CVC, auquel la LFP s'est liée dans un accord controversé.

Bouchet, troisième candidat pour la LFP

Dans ce contexte économique difficile avec des clubs aux finances fragiles, Vincent Labrune veut briguer un nouveau mandat en septembre prochain. S'il est favori à sa réélection avec un appui fort de nombreux clubs, il ne manquera pas d'opposants pour le scrutin. Après la candidature de Cyril Linette, un autre critique de la LFP se manifeste : Christophe Bouchet. Autre ancien président de l'OM (2002-2004), il a révélé à RMC Sport qu'il serait aussi candidat à la présidence de la LFP.

🔴 Christophe Bouchet a confirmé à RMC Sport sa volonté de se porter candidat à la présidence de la Ligue de football professionnel, dont les élections auront lieu le 10 septembre prochainhttps://t.co/eSnk0HVFi9 pic.twitter.com/pKdpq39mji — RMC Sport (@RMCsport) August 20, 2024

Sa tâche ne sera pas simple puisqu'il n'a eu de cesse d'égratigner les clubs français et Vincent Labrune ces derniers mois. Dans son viseur, le deal avec CVC et l'appel d'offres pour les droits TV. Il a débuté son opération séduction en écrivant un courrier à tous les présidents de club pour présenter son projet. Une démarche nécessaire car il aura besoin de parrainages pour se présenter à l'élection. Son discours envers Labrune s'est d'ailleurs un peu radouci, puisqu'il a précisé à RMC Sport n'avoir « pas de grief personnel contre lui ou qui que ce soit ». Christophe Bouchet sera auditionné par les syndicats du monde du football à partir de vendredi pour exposer en détail son projet pour le football professionnel français.