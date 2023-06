Patrick Vieira de retour en France, ça s'accélère

Dans : Ligue 1.

Le retour de Patrick Vieira en France est possible dans les prochains jours, puisque le champion du monde 1998 est en discussions avancées avec Strasbourg. Mais il n'est pas seul sur le coup.

Malgré le maintien acquis avant la fin de la saison, le RC Strasbourg a décidé de se séparer de son entraîneur Frédéric Antonetti, qui avait un contrat prolongé avec cette mission accomplie. Le club alsacien cherche désormais un nouvel entraineur, alors que la reprise de l’entraînement aura lieu dans 4 jours. Il n’est pas certain que le futur technicien soit déjà en place, mais la liste des candidats est désormais connue, et elle se limite à trois noms selon L’Equipe. Il y a l’entraineur belge en vogue du côté de La Saint-Gilloise, Karel Geraets, ainsi que le technicien tricolore récemment démis de ses fonctions à Toulouse malgré une belle saison : Philippe Montanier.

Rencontre Keller - Vieira cette semaine

Mais selon le quotidien sportif, la priorité se nomme Patrick Vieira, qui cherche un banc depuis la fin de son aventure avec Crystal Palace. Le champion du monde 1998 a même rencontré Marc Keller cette semaine histoire de faire accélérer les choses, surtout que le milieu de terrain qui a explosé à Arsenal a déjà une expérience en Ligue 1, acquise du côté de Nice. La course contre la montre est lancée, même si les dirigeants ne veulent pas non plus faire un choix précipité. Strasbourg espère donc pouvoir faire une annonce de taille durant le week-end, avec pour ambition de monter une équipe capable d’évoluer dans la première partie de tableau de Ligue 1 et de s’éviter les frayeurs de la saison dernière.