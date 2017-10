OM-PSG : Une image prise par Canal+ provoque une petite polémique

Dans : Ligue 1, OM, PSG.

Les footballeurs le savent, les caméras de télévision sont partout et peuvent filmer désormais jusque dans les entrailles des stades. Mais, à la mi-temps du match OM-PSG, une séquence prise dans les couloirs du Vélodrome a agacé certains supporters des deux clubs rivaux. Sur ce plan diffusé sur Canal+, on voit Neymar et Luiz Gustavo se saluer très chaleureusement, les deux joueurs brésiliens étant visiblement très complices.

Et cela n'a pas été du goût de plusieurs supporters, qui via les réseaux sociaux se sont demandés comment un joueur de l'OM et un rival du PSG pouvaient ainsi se montrer si proches alors que la Clasico était loin d'avoir rendu son verdict. « Il n'y a que moi que ça choque ce genre d'images pendant la mi-temps d'un Classico? », a lancé un Twittos.

De quoi faire réagir Pierre Ménès pas du tout d'accord avec ce reproche fait à Luiz Gustavo et Neymar. « C’était la plus belle image de la soirée (...) Ils sont brésiliens et là depuis deux mois. Ils s’en branlent du classico », a rétorqué le consultant de Canal+, approuvé par certains fans des deux clubs...et critiqué par d'autres.