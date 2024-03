Droits TV ‍: Le pass Ligue 1 à 14,99 euros par mois, Amazon va tout couper

Dans : Ligue 1.

La bataille finale pour les droits TV de la Ligue 1 a lieu en ce moment, et Amazon prépare une opération de la dernière chance pour conserver un pied dans le football français. Avec la fin très probable de son abonnement spécial L1.

Amazon avait fait une entrée remarquée sur le marché des droits TV en France il y a quelques années, en récupérant notamment des affiches de Roland Garros en tennis, et les droits de la plupart des matchs de Ligue 1. Un nouveau venu qui a tout de même réussi à convaincre par la qualité de ses retransmissions et la mise en avant du championnat de France. Mais business is business et le géant américain ne s’y retrouve pas financièrement selon les experts de l’économie du sport, ce qui va l’inciter à revoir sa voilure à la baisse. Ainsi, la société de Jeff Bezos ne va pas miser trop gros et envisage désormais de se placer sur une seule affiche de Ligue 1 par journée, afin de conserver un pied dans le football français sans avoir un trop gros poids au niveau des dépenses. Pour ce simple match, Amazon serait prêt à mettre, au maximum, 100 millions d’euros sur la table au maximum. Une somme rondelette et un saucissonnage des rencontres qui plait forcément à la LFP, pour qui la concurrence multiple peut permettre de faire monter les prix.

Le Pass Ligue 1 n'a plus lieux d'être

Mais la question qui se pose, c’est de savoir si le géant de l'e-commerce va continuer à mettre en place un Pass Ligue 1 comme actuellement pour un seul match. Car à l’heure actuelle, il faut payer, en plus de son abonnement Prime, un supplément pour avoir l’ensemble des rencontres de Ligue 1 diffusées par la plateforme. Selon les infos du site Free News, ce ne sera plus le cas et Amazon ne mettra pas en place de supplément pour proposer ce match par journée. Il sera donc disponible avec un simple abonnement Amazon Prime qui permet déjà d’accéder aux spectacles, films et séries de la chaine. Pas de surcoût en vue, même s’il ne fait aucun doute que le téléspectateur devrait toujours payer l’abonnement Prime pour accéder à ce simple match. En tout cas, Amazon a toujours l’intention d’avoir une part du gâteau, même si elle serait petite et mettrait un terme au fameux Pass Ligue 1, actuellement disponible pour 14,99 euros par mois sans engagement ou 100 euros sur la saison.