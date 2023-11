OM-OL au Vélodrome, aucun doute à Marseille

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La commission de discipline de la LFP a refusé de trancher sur le dossier du bus de l’OL caillassé à son arrivée au Vélodrome en marge du match qui devait se dérouler entre l’OM et Lyon.

Saisie par le président Vincent Labrune, la commission s’est déclarée incompétente pour sanctionner le club local étant donné que les événements ont eu lieu en dehors de l’enceinte sportive. Et malgré le fait qu’il ne fait peu de doutes que ce sont des supporters marseillais qui ont allumé le bus lyonnais à son passage aux abords du stade, sanctionner l’OM est contraire au règlement et créerait un dangereux précédent juridique. Résultat, le club phocéen ne sera pas sanctionné et pourra donc accueillir le match dans un premier temps annulé en raison de la sérieuse blessure à l’oeil de Fabio Grosso, l’entraineur de l’OL.

🚨 L’OL annonce faire appel de la décision de la commission de discipline suite à l'attaque de nos joueurs et supporters lors de #OMOL



ℹ https://t.co/fxAYurlOBu — Olympique Lyonnais (@OL) November 9, 2023

C’est ce qu’affirme le quotidien La Provence, pour qui le choc des Olympiques aura lieu comme prévu le 6 décembre, la date retenue officiellement par la LFP. Le quotidien local assure toutefois qu’il se jouera au Vélodrome, ce qui n’a pas été confirmé par la Ligue, la commission des compétitions ayant mis cette décision en délibéré. Si cela dépendait grandement de la commission de discipline, tout indique en effet que le stade de l’OM accueillera cette rencontre, probablement avec des supporters à l’intérieur, même si absolument rien n’a été décidé en ce sens. Ceci d’autant plus que l’OL a décidé de faire appel de cette décision, a annoncé le club rhodanien ce jeudi matin.