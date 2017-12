OL-OM : Pierre Ménès pas loin de penser que l'OM est supérieur à l'OL

Dans : Ligue 1, OL, OM.

Battu par Lyon dimanche soir au Groupama Stadium, Marseille a livré une belle performance. Dangereux en première mi-temps, les hommes de Rudi Garcia se sont créés de nombreuses occasions, touchant notamment le poteau par l’intermédiaire de Morgan Sanson en fin de match et obligeant Anthony Lopes à devenir l’homme du match. Sur son blog, Pierre Ménès a expliqué qu’il n’était pas loin de penser que cet OM-là était meilleur que l’OL.

« Pour la première fois de la saison, les Phocéens n’ont donc pas marqué. Ils n’ont cependant pas à rougir de leur prestation, qui est même porteuse d’espoirs quant à la qualité de jeu. Mais la réalité c’est que c’est l’OL qui a su se montrer réaliste. Et puis dans un match de ce niveau, on a peut-être vu les limites d’un Germain, qui n’a pas existé et a même été déficient sur le plan technique. Thauvin a également déçu, à la différence d’un Gustavo une nouvelle fois impérial au milieu. Côté lyonnais, Lopes a été l’homme du match, Marcelo s’est montré infranchissable et Fekir a pesé sur le jeu, surtout après le repos lorsqu’il a un peu plus décroché pour participer aux remontées de balle » a lâché le journaliste de Canal +, pas totalement convaincu par la performance de l’OL. Pour les hommes de Bruno Génésio, il sera désormais question de donner un dernier coup de collier pour ramener trois points du déplacement à Toulouse pendant que l’OM recevra Troyes.