OL-OM ‍: Marseille insulté, Amazon est scandalisé

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’OL a fait tomber l’OM dans une belle ambiance au Groupama Stadium (1-0). Mais deux jours plus tard, le replay de la victoire lyonnaise n’est plus disponible sur Amazon Prime Video.

Le Groupama Stadium avait mis ses habits de gala pour la réception de l’Olympique de Marseille dimanche soir. Comme souvent lorsque l’OL accueille l’OM, l’ambiance est électrique, les tifos sont au rendez-vous et les supporters donnent de la voix. Après la victoire des coéquipiers d’Alexandre Lacazette, les tribunes étaient en fusion et certains supporters en ont profité pour lâcher de multiples insultes à l’encontre du club marseillais. « Marseille, Marseille, on t’enc… », pouvait-on d’ailleurs entendre en direct sur Amazon, diffuseur du match et qui avait des micros placés au pied de tribunes dans lesquels de multiples chants homophobes ont été lancés.

Cela a été soulevé et Amazon a pris une décision radicale, celle de supprimer le replay de l’Olympico. Le diffuseur principal de la Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison n’a pas caché les raisons de cette suppression sur sa plateforme. « En raison d’événements prônant la haine, la violence ou la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes pendant le match, le replay de ce match n’est pas disponible » a justifié Amazon, pour qui il ne faut pas banaliser ce genre de chants et qui assume à 100 % sa décision de supprimer l’intégralité du replay du match pour cette raison. Nul doute que dans les semaines à venir, ce problème sera soulevé et les ingénieurs du son auront la mission de faire disparaître ce genre de chants à l’antenne car pour Amazon, le suppression de ce replay a des conséquences économiques et nul doute que la plateforme n’a pas l’intention de faire disparaître chaque week-end les replays des meilleures affiches.