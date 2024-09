OL-OM ‍: Balerdi expulsé après cinq minutes, l'Olympico déjà bouillant

L’Olympico entre Lyon et Marseille démarre fort, voire même trop fort pour l’OM. Puisqu’après seulement cinq minutes de jeu, le club phocéen se retrouve à 10 contre 11 après l’expulsion de Leonardo Balerdi. De retour de blessure, le capitaine marseillais, dépassé d'entrée dans son couloir droit, a d’abord taclé la cheville de Tolisso (1ère) avant de couper une belle occasion de Lacazette (5e).

🚨| Leonardo Balerdi prend le carton rouge le plus rapide de la saison ! 🟥⏱️ #OLOM pic.twitter.com/nmxGlwPZhx

4'32 - Leonardo Balerdi est le joueur le plus rapidement exclu à la suite de 2 cartons jaunes (4'32) au coup d'envoi d'un match de Ligue 1 depuis qu'Opta collecte ces données (2006/07). Craquage. #OLOM https://t.co/IqxG4nPp3g

Deux cartons jaunes donnés par l’arbitre Benoît Bastien que certains suiveurs du foot français jugent sévères compte tenu de l’enjeu de cet Olympico.

Le deuxième jaune est sans doute sévère mais Balerdi est naïf. Il est catapulté à ce poste, peut-être une erreur de De Zerbi, mais il est trop naïf et Lacazette on sait qu’il joue toujours à la limite du maillot. Et cet arbitre a toujours été un petit shérif, rouge. https://t.co/ebVoVLgQFk