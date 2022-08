TV : OL - Auxerre, sur quelle chaîne regarder le match ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Tenu en échec par Reims dimanche (1-1), l’Olympique Lyonnais va tenter de se racheter devant son public face à l’AJ Auxerre cette semaine à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1.

Quelle heure pour OL - Auxerre ?

Pour la première journée de la saison en semaine, l’OL ne jouera pas en prime-time. Puisque cet OL-AJA se disputera ce mercredi 31 août à 19 heures au Groupama Stadium. Une rencontre qui sera arbitrée par Pierre Gaillouste.

Sur quelle chaîne suivre OL - Auxerre ?

Ce match entre Lyon et Auxerre sera diffusé sur l’antienne d’Amazon Prime Vidéo. Les commentaires seront assurés par Julien Brin et Benjamin Nivet. Virginie Sainsily sera en bord terrain, alors que la présentation de cette rencontre sera assurée par Saber Desfarges et Corine Petit.

Les compos probables de OL - Auxerre :

Installé dans le Top 5 du championnat de France malgré son match en retard à Lorient, l’OL réalise un bon départ. Très bon à domicile en ce début de saison, Lyon cherchera à confirmer cela contre l’AJA mercredi. Un match lors duquel Peter Bosz sera privé de Lopes, toujours suspendu, Boateng, Diomandé, Pollersbeck ou Aouar.



Notre groupe pour la réception de l'AJ Auxerre, ce mercredi à 19h au @GroupamaStadium 🦁🔴🔵#OLAJA pic.twitter.com/hmgqH0DEBl — Olympique Lyonnais (@OL) August 30, 2022

La compo probable de l’OL : Riou - Gusto, Thiago Mendes, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, Lepenant, Tolisso - Tete, Lacazette, Toko Ekambi.

Auteur d’un bon début de saison, avec une belle série de deux victoires de suite, le promu bourguignon ira à Lyon avec l’objectif de réaliser un gros coup. Pour ramener au moins un point de son déplacement dans la capitale des Gaules, le groupe de Jean-Marc Furlan devra faire sans Charbonnier, Jeanvier, Niang ou Pellenard.

🥁 Supporters de l’@AJA , voici 𝐥𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 qui ira défier l’@OL ! 🔵⚪️



⌚️ Coup d’envoi demain à 19h !#TeamAJA pic.twitter.com/tMZATFAPDR — AJ Auxerre (@AJA) August 30, 2022

La compo probable d’Auxerre : Costil - Joly, Jubal, Coeff, Bernard - Touré - Perrin, Sakhi, Hein, Autret - Sinayoko.