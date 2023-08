Nice-OL, un « film d’horreur » pour la promotion de la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, le match entre l’OL et Nice n’a pas soulevé les foules. Peu d’occasions et de prises d’initiative, une intensité très faible et un match nul dans tous les sens du terme à l’Allianz Riviera.

L’Olympique Lyonnais a ramené dimanche soir de Nice son premier point de la saison et c’est à peu près tout ce qu’il y a à retenir du déplacement sur la Côte d’Azur. Du côté lyonnais comme du côté niçois, cette rencontre sera très vite oubliée tant la prestation des deux équipes a été insipide à l’Allianz Riviera. Après la rencontre, tous les acteurs du match étaient d’accord sur un point : le rythme de ce Nice-OL a été bien trop lent pour espérer un match enthousiasmant et les occasions peuvent se compter sur les doigts d’une seule main.

Obraniak choqué par le niveau de Nice-OL

Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, Ludovic Obraniak n’a donc surpris personne en fustigeant les prestations de Lyon et du Gym. Le consultant qui officie également sur Prime Video et qui enchaine les matchs en ce début de saison a même été plus loin en déclarant que selon lui, le Nice-OL de dimanche soir était pour l’instant la purge de la saison 2023-2024 en Ligue 1.« Nice-OL c’était un mauvais film d’horreur, c’était massacre à la tronçonneuse. Franchement, en termes de détermination, de qualité technique, on a vu le pire match depuis l’ouverture de la saison. Ces deux équipes qui devraient être des locomotives avec des investisseurs forts en nous vendant de gros projets » a indiqué l'ancien milieu du LOSC avant de poursuivre.

🔚 C'est terminé à Nice sur ce score nul et vierge 🔴🔵



Prochain rendez-vous à la maison face au PSG le dimanche 3 septembre à 20h45 🔜



0-0 #OGCNOL pic.twitter.com/EMg1lYlT7q — Olympique Lyonnais (@OL) August 27, 2023

« Champions League, titre… Ces gars ont annoncé des trucs fous. On peut changer de projet tous les six mois j’avais oublié, mais il y a des joueurs qui doivent permettre de mieux jouer au football des deux côtés. Quand tu vois un garçon comme Cherki qui vient chercher les ballons devant sa défense centrale, ça en devient vraiment inquiétant. Les actions où il s’est mis en valeur c’est quand il vient chercher le ballon devant sa défense et qu’il fait une ou deux passes qui cassent les lignes » a commenté Ludovic Obraniak, effaré par l’intensité et le niveau technique de ce match entre l’Olympique Lyonnais et Nice. Face au PSG pour les Gones et contre Strasbourg pour le Gym la semaine prochaine, il faudra faire beaucoup mieux pour espérer un résultat positif avant la trêve internationale.