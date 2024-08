Nice au ralenti, Rennes coule à Strasbourg

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

2e journée de Ligue 1, matchs de 17 heures :

Strasbourg - Rennes : 3-1

Nice - Toulouse : 0-0

Nantes - Auxerre : 2-0

Dans les matchs de 17h, les équipes à domicile ont pris l’avantage. Strasbourg s’est imposé contre Rennes (3-1) et Nantes l’a emporté face à Auxerre (2-0). En revanche, l'OGC Nice de Franck Haise se cherche encore et tourne au ralenti après son nul contre Toulouse (1-1).

Brillant face à l’Olympique Lyonnais la semaine passée à domicile, ce Stade Rennais new look a encore un peu de travail. Fragile défensivement sur coup de pied arrêté, l’équipe de Julien Stéphan s’est inclinée face à un Strasbourg agréable à suivre et dont le style se met doucement en place sous les ordres de Liam Rosenior (3-1). Ce dimanche à 17 heures, il faisait bon jouer à domicile puisque Nantes l’a également emporté (2-0).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OGC Nice (@ogcnice)

Une semaine après leur match nul à Toulouse, les Canaris engrangent trois points précieux face à une équipe de l’AJA qui restait elle sur un succès face à Nice la semaine dernière. Les Aiglons justement espéraient cueillir ce dimanche leur première victoire de la saison, à domicile contre Toulouse, sur une pelouse catastrophique. Tout avait bien commencé avec le but de Clauss au début de la seconde période, mais l’équipe de Franck Haise s’est faite rejoindre à un quart d’heure de la fin (1-1). La 2e journée de Ligue 1 s’achève ce dimanche à 20h45 avec le match entre l’Olympique de Marseille et le Stade de Reims au Vélodrome.