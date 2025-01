MHSC-Lens ‍: Double rouge pour Still et Gasset

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Début de match tendu entre Montpellier et Lens, ce qui a débouché sur une décision inhabituelle. Les deux entraineurs de la rencontre ont été expulsés en même temps autour d’un but de Lens finalement refusé par la VAR. Alors que l’arbitre se dirigeait vers l’écran de contrôle, les deux entraineurs se sont invectivés violemment, se menaçant et sortant de leur zone technique juste devant l’arbitre. M. Dechepy les a expulsés tous les deux, et c’est à ce moment que Jean-Louis Gasset et Will Still ont finalement fait la paix mais trop tardivement.