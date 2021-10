Monaco se fait torpiller à Brest !

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

12e journée du Championnat de Ligue 1

Stade Francis Le Blé

Stade Brestois bat AS Monaco : 2 à 0

Buts : Mounié (18e), Honorat (79e) pour Brest

Dans la zone rouge du classement, le Stade Brestois a surpris Monaco et s'est imposé 2-0 ce dimanche en Bretagne.

Avec deux points pris lors des cinq derniers matchs de Ligue 1, et aucune victoire depuis le début de la saison, le club de Brest n'était pas vraiment considéré comme le favori ce dimanche à l'occasion de la réception de Monaco. Mais contre toute attente, la formation de Michel Der Zakarian a non seulement tenu tête à l'armada venue de la Principauté, mais elle s'est même imposée 2 à 0 grâce à des buts de Mounié et Honorat. Au classement, le SB29 passe en position de barragiste et revient à deux points de Reims, actuel 17e et battu un peu plus tôt dans l'après-midi à Bordeaux. Pour l'AS Monaco, cette défaite est un vrai coup d'arrêt, puisqu'en cas de succès la formation monégasque pouvait passer au moins provisoirement à la quatrième place du classement devant l'OM. Au lieu de cela, l'ASM s'installe dans le ventre mou de la Ligue 1.